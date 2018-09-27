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В столице появились необычные камеры хранения

В Оболонском районе столицы открылись необычные камеры хранения - для животных. Теперь жители города могут спокойно оставлять своих любимцев под надежным присмотром.

В столице появились необычные камеры хранения

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, эти камеры позволяют избежать кражи домашних любимцев, случаи которых участились в последнее время в столице.

Поскольку оставлять животных, особенно породистых, на привязи возле магазина небезопасно, хозяин может быть спокоен за четвероногого, заперев его в специальном боксе на время шоппинга.

Кроме того, по замыслу, эти камеры призваны уберечь от драки рядом привязанных собак, которые происходят сплошь и рядом. На сайте инициативной группы Оболонского района отмечается, что в Европе кроме специальных мест, где можно оставить своего домашнего любимца на привязи, есть подобные клетки. Некоторые животные сами так и просятся за решетку.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Государственное агентство автомобильных дорог при поддержке Европейского банка реконструкции и развития разработает проект строительства пяти транспортных развязок в пригороде Киева. 


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