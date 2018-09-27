В Киеве произошло смертельное ДТП

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На место инцидента приехала скорая помощь, сотрудники полиции и ГСЧС. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте инцидента, его тело вынимали из покореженного автомобиля с помощью спецтехники. О состоянии здоровья водителя грузовика пока ничего не известно.

Сейчас, там продолжают работать полицейские, устанавливая все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Броды Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде. Водитель Нивы хотел проскочить мимо поезда, однако не успел. Отмечается, что инцидент произошел по причине 20-летнего водителя транспортного средства, который выехал на пешеходный переход железнодорожного переезда.