В Киеве горел Минский рынок - ФОТО, ВИДЕО

На месте инцидента пожарные установили, что пламя началось в одной из торговых точек.

"Огонь очень быстро распространялся по всему периметру рынка. Пламя очень тяжело было потушить, было очень много дыма", - рассказали в ведомстве.

Почти вся Оболонь была в дыму, в последствии спасателям было нелегко потушить столь большой пожар. Для того, чтобы потушить пламя в некоторых точках, пришлось выламывать двери и окна. К счастью, пожар удалось вовремя потушить, чтобы избежать распространения.

В свою очередь, сотрудники рынка утверждают, что несколько дней до пожара искрился один из щитков. Предполагается, что именно он мог стать причиной инцидента.

В данное время правоохранители вместе со спецслужбами устанавливают все причины происшествия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в недействующей новостройке во Львовской области произошло сильнейшее возгорание. На место инцидента отправились несколько машин пожарно-спасательных подразделений. Возгорание удалось ликвидировать спустя двух часовой работы спасателей.