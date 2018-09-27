08:21 27.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204448:nastya

В Киеве горел Минский рынок - ФОТО, ВИДЕО

На столичной Оболони произошел масштабный пожар на Минском рынке. Как сообщает отдел коммуникации города, пламя охватило 200 квадратных метров площади.

В Киеве горел Минский рынок - ФОТО, ВИДЕО

На месте инцидента пожарные установили, что пламя началось в одной из торговых точек.

"Огонь очень быстро распространялся по всему периметру рынка. Пламя очень тяжело было потушить, было очень много дыма", - рассказали в ведомстве.

Почти вся Оболонь была в дыму, в последствии спасателям было нелегко потушить столь большой пожар. Для того, чтобы потушить пламя в некоторых точках, пришлось выламывать двери и окна. К счастью, пожар удалось вовремя потушить, чтобы избежать распространения.

В свою очередь, сотрудники рынка утверждают, что несколько дней до пожара искрился один из щитков. Предполагается, что именно он мог стать причиной инцидента.

В данное время правоохранители вместе со спецслужбами устанавливают все причины происшествия.

 Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в недействующей новостройке во Львовской области произошло сильнейшее возгорание. На место инцидента отправились несколько машин пожарно-спасательных подразделений. Возгорание удалось ликвидировать спустя двух часовой работы спасателей.


Поделиться
Читайте также:
 
Минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь Порошенко в Нью-Йорке встретился с Трампом Тарифы на газ для населения повысятся на 25%, - Рева Порошенко призвал ООН усилить роль Генассамблеи в обеспечении мира - ВИДЕО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив