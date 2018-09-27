На выходных будет перекрыт центр Киева

Отмечается, что с 29 по 30 сентября будет полностью перекрыт Крещатик, на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого. Также автомобилисты не смогут проехать по улице Богдана Хмельницкого от Крещатика до Пушнинськой.

Кроме того, с 11:30 до 14:00 перекроют Крещатик от Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко. С 06:30 до 17:00 будет запрещен проезд по улице Городецкого от Крещатика до Заньковецкой.

С 11:30 до 17:00 в субботу будет дополнительно перекрыт Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от Крещатика до Костельной.

Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа до Центрального железнодорожного вокзала железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", движение транспорта по Броварскому проспекту будет частично ограничено. Местные власти тут будет проводить ремонтные работы. Как сообщает "Киевавтодор" на своей страничке в Facebook, ремонт будет производится асфальтобетонного покрытия на участке от остановки "Быковня 2" до границы с городом Бровары.