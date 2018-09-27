Коцюбинское может войти в состав Киева

В ходе заседания 27 сентября, Киевский городской совет обратился с предложением к Верховной Раде изменить границы Киева. Как сообщается на сайте ведомства, предлагается включить поселок городского типа Коцюбинское в состав столицы.
Отметим, что за соответствующее решение проголосовали более 90 депутатов.
По словам инициатора проекта секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, такая инициатива необходимо из-за того, что более 90% жителей поселка работают в Киеве, пользуются школами, садиками, коммуникациями – по сути там проживают киевляне.
"Коцюбинское является своеобразным анклавом в Киеве", - добавил секретарь.
Данный вопрос о включении пгт Коцюбинское в состав столицы предстоит решать депутатам Верховной Рады.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличение состава членов Центральной избирательной комиссии.