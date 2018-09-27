Киеврада попросит Раду изменить границы столицы

Решение было принято на пленарном заседании. Речь идет о возможности присоединения к Киеву поселка городского типа Коцюбинское.

Как сообщает пресс-служба столичной рады, сейчас его территория относится к Киево-Святошинскому району Киевской области. А граница проходит по действующей городской черте Киева между застроенной территорией поселка и лесом Святошинского лесопаркового хозяйства.

Вместе с тем Коцюбинское является анклавом Киева и не имеет путей автомобильного сообщения с одним населенным пунктом, кроме столицы. Поселок городского типа не входит ни в один административный район города Киева, однако подчинен в сферах образования и медицины Ирпенской городской раде.

В свою очередь поселковый голова Ольга Матюшина подчеркнула, что местные жители поддерживают идею присоединения к Киеву.

Решение об обращении к парламенту поддержали 90 депутатов горсовета.

Напомним, в марте жители поселка Коцюбинское (Киевская область) проголосовали за присоединение к Киеву. Результаты голосования направят в Киевский городской совет и в парламент.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты Киевской рады в четверг рассмотрели вопрос, инициированный общиной поселка.