22:32 27.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киеврада попросит Раду изменить границы столицы

Киевская городская рада в четверг, 27 сентября, приняла решение обратится в Верховную раду Украины с предложением изменить границы столицы.

Киеврада попросит Раду изменить границы столицы

Решение было принято на пленарном заседании. Речь идет о возможности присоединения к Киеву поселка городского типа Коцюбинское.

Как сообщает пресс-служба столичной рады, сейчас его территория относится к Киево-Святошинскому району Киевской области. А граница проходит по действующей городской черте Киева между застроенной территорией поселка и лесом Святошинского лесопаркового хозяйства.

Вместе с тем Коцюбинское является анклавом Киева и не имеет путей автомобильного сообщения с одним населенным пунктом, кроме столицы. Поселок городского типа не входит ни в один административный район города Киева, однако подчинен в сферах образования и медицины Ирпенской городской раде.

В свою очередь поселковый голова Ольга Матюшина подчеркнула, что местные жители поддерживают идею присоединения к Киеву.

Решение об обращении к парламенту поддержали 90 депутатов горсовета.

Напомним, в марте жители поселка Коцюбинское (Киевская область) проголосовали за присоединение к Киеву. Результаты голосования направят в Киевский городской совет и в парламент.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты Киевской рады в четверг рассмотрели вопрос, инициированный общиной поселка.


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