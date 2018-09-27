Киеврада обещает к 2020 году обустроить в столице 125 тысяч паркомест

Документ принят в первом чтении и должен быть доработан в вопросах повышения уровня соблюдения правил парковки и оплаты услуг. Как сказано на официальном веб-сайте Киеврады, количество автомобилей в столице постоянно растет. В таких условиях особенно остро стоит вопрос свободного передвижения по городу и создания достаточного количества мест для парковки транспортных средств.

В связи с чем проголосованный документ предусматривает увеличение количества паркомест для дневной и ночной парковки.

По словам директора департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киеврады Сергея Симонова, Концепция, в частности, предусматривает повышение уровня качества и предоставления услуг по парковке. Также мы планируем внедрять инновационные технологии при оплате услуг за парковку. Сейчас прописано последовательное увеличение паркомест на площадках для дневной и ночной парковки. Мы рассчитываем, что их количество возрастет с 25 тысяч до 125 тысяч. То есть мы планируем до конца 2020 года ежегодно обустраивать 20 тысяч паркомест, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в четверг, 27 сентября, вступают в силу новые правила парковки автомобилей. Закон "О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств" накануне опубликован на сайте Верховной рады Украины.