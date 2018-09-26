В Киеве на ряде улицах отключат холодную воду

Компания "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы. Как сообщает во вторник, 25 сентября, Киевская городская государственная администрация, начиная с 26 сентября по 29 сентября включительно отключение воды произойдет по адресам:

26 сентября с восьми часов утра и до семи часов утра 27 сентября- улица Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-б;

улица Щербаковского, 47в;

27 сентября с 8:30 до семи часов утра 28 сентября - улица Милютенко, 29, 42, 44, 44а, 44б, 46;

28 сентября с восьми часов утра и до семи часов утра 29 сентября - улица Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27а, 27б, 36, 37;

переулок Индустриальный 17, 19, 19а, 21, 23;

28 сентября с семи часов вечера до девяти часов утра 29 сентября - улица Туполева, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5г, 5е, 12а, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б, 22, 24, 29;

28 сентября с девяти часов утра и до семи часов утра 29 сентября - улица Бориспольская, 19 34.

"Киевводоканал благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть накануне предупреждала, что в течении четырех дней будет временно отключать холодное водоснабжение абонентов по ряду адресов.