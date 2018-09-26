09:59 26.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная электричка насмерть сбила мужчину - ФОТО

В Киеве в среду утром, 26 сентября, городская электричка сбила мужчину.

Столичная электричка насмерть сбила мужчину - ФОТО

33-х летний молодой человек умер на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в Днепровском районе. Врачи "скорой помощи", прибывшие на место происшествия, смогли только констатировать смерть.

По предварительным данным мужчина не слышал сигнал поезда, который приближался, из-за прослушивания музыки. На месте работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства данного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве неподалеку моста Метро произошло тройное ДТП. Столкновение, предварительно, произошло из-за состояния здоровья одного из водителей. В результате влетели друг в друга Honda Civic, Renault Logan и Fiat Doblo.


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