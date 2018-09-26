Люди выпрыгивали из окон: в центре Киева произошел масштабный пожар - ФОТО, ВИДЕО

Сотрудниками ведомства было установлено, что возгорание произошло на балконе жилого дома. Однако, из-за ветра огонь быстро распространился по всему зданию. В ходе спасательной операции было эвакуировано 11 человек.

"Мы были настолько напуганы большим пожаром, что были вынуждены выпрыгивать из окон", - рассказывают очевидцы.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Прибывшие на место спасатели в течение часа локализовали возгорание. Ещё около 40 минут ушло на полную ликвидацию пожара.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру. По словам водителя грузовика, в ходе движения он заметил что в кузове начался пожар. После чего, мужчина остановил грузовик и выбежал из машины. К счастью, водитель не пострадал, сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса.