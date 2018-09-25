В Киеве простились с бывшим премьером Украины Масолом

Почтить память политика пришли первый и второй президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. При этом во время церемонии Кравчук, в частности, отметил, что Масол всегда был одинаковым: никакой спеси, никакого гонора, уважение к людям. Я не помню, что он когда-нибудь говорил о личных проблемах. Он всегда говорил о государстве, о народе, о будущем, - вспоминал Кравчук, добавив, что Виталий Андреевич оставил очень глубокий след - уважать Украину, государство, людей.

В свою очередь леонид Кучма напомнил, что Масол в своей жизни прошел путь от помощника мастера на заводе до его директора, не единожды избирался депутатом всех уровней, а позже - в Кабинете министров прошел путь до премьер-министра.

Напомним, Масол родился 14 ноября 1928 года. Был избран народным депутатом Украины первого и второго созывов Верховной Рады, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 года по 6 марта 1995 года Он также был председателем Совета министров Украинской ССР.

Как сообщал УРА-Информ, Виталий Масол скончался 21 сентября 2018 года.