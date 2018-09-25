21:55 25.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горел Бессарабский рынок

В Киеве во вторник вечером, 25 сентября, на Бессарабском рынке произошел пожар.

В Киеве горел Бессарабский рынок

Огонь вспыхнул в подвальном помещении. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание было незначительный.

Информация о пожаре поступила после восьми часов вечера. Уже на месте спасатели установили, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Сейчас на месте работают спасатели пожарной охраны, скорая и полиция

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в Киеве на Крещатике загорелся ресторан азиатской кухни Damasс. По предварительной информации, площадь возгорания составила более 15 квадратных метров, а причиной возникновения огня могла стать халатность сотрудников.


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