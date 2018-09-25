Столичная власть намерена присоединить к Киеву поселок Коцюбинское - ВИДЕО

В четверг депутаты смогут рассмотреть этот вопрос, инициированный общиной поселка. Как сказано на официальном сайте общественного движения "Честно", депутаты Владимир Бондаренко, Сергей Гусовский и Наталья Манойленко уже заявили о поддержке такого проекта решения.

Они заверили, что их политические силы в Киевраде будут голосовать "за" данное решение, поскольку община Коцюбинского выступает за присоединение села к Киеву.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале 2018 году к поселковому голове Коцюбинского Ольге Матюшиной обратились активисты. Они собрали более 500 подписей под требованием провести слушания о присоединении к городу Киеву. Устав территориальной общины Коцюбинского обязывает голову организовать слушания, если есть обращение от 500 и более жителей.