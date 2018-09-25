09:16 25.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Неизвестный "заминировал" самое посещаемое место в центре столицы - ФОТО

Поздно вечером 24 сентября, неизвестный мужчина сообщил о минировании самого посещаемого места в центре столицы McDonald's, который расположен на улице Крещатик, 19а.

Неизвестный

Как сообщает пресс-служа полиции города, вызов на горячую линию экстренных спецслужб поступил в полночь.

После получения данной информации правоохранители скооперировались, и в быстром порядке эвакуировали весь персонал и посетителей ресторана.

Кроме того, на место инцидента приехала пожарная и медицинская службы. Правоохраниетли проверили все помещение внутри и снаружи, с помощью кинологов и взрывотехников, однако найти что-либо не удалось.

В данное время разыскивается мужчина, который сообщил о такой информации. Известно, что звонок поступил из мобильного телефона.  

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании. В данное время на станции метро проводится проверка.


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