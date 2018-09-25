Неизвестный "заминировал" самое посещаемое место в центре столицы - ФОТО

Как сообщает пресс-служа полиции города, вызов на горячую линию экстренных спецслужб поступил в полночь.

После получения данной информации правоохранители скооперировались, и в быстром порядке эвакуировали весь персонал и посетителей ресторана.

Кроме того, на место инцидента приехала пожарная и медицинская службы. Правоохраниетли проверили все помещение внутри и снаружи, с помощью кинологов и взрывотехников, однако найти что-либо не удалось.

В данное время разыскивается мужчина, который сообщил о такой информации. Известно, что звонок поступил из мобильного телефона.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании. В данное время на станции метро проводится проверка.