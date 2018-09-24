В Киеве задержали группу "квартирных гастролеров" из Средней Азии

Информацию о готовящемся "квартирном рейде" правоохранители получили заранее. Прибыв на место происшествия было уснановлено, что четверо мужчин подъехали на автомобилях к дому на улице Ивана Крамского. Один из них остался на улице охранять авто.

Трое остальных в течении 5 минут проникли в квартиру, откуда похитили деньги и мобильные телефоны. На выходе из дома они заметили правоохранителей, преступники пытались уйти от погони, но все 4 спустя 15 минут были закованы в наручники.

Злоумышленниками оказались граждане другого государства, 1989, 1990 и 1970 рождения.

По данному делу открыто уголовное производство по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители задержали очередных квартирных воров.