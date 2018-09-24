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Столичная станция метро "Политехнический институт" меняет график работы

Столичный метрополитен сообщает об изменении графика работы на станции "Политехнический институт".

Столичная станция метро

Начиная с 24 сентября по 5 октября тут будут проводится ремонтные работы эскалатора. Как сообщает во вторник, 18 сентября, пресс-служба метрополитена в своем Twitter, по рабочим дня станция будет закрыта на вход с 7:45 по 10:25.

Вместе с тем во время ремонта рабочие будут работать на подъем для избежания давки на платформе.

В связи с чем в ведомстве просят киевлян и гостей переориентировать свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновка" или "Вокзальная". Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник утром 4 сентября станция метро " Политехнический институт" была закрыта на вход в связи с поломкой эскалатора. Об этом сообщает администрация киевского метрополитена в на своей странице в соцсети Twitter.


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