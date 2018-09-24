10:30 24.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев застыл в утренних заторах - ФОТО

Начало недели в Киеве - утренние пробки в городе практически достигли отметки в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Киев застыл в утренних заторах - ФОТО

По состоянию на 10:00 движение затруднено в районе бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, особенно в районе метро "Политехнический институт" и пересечении с улицей Вячеслава Черновола, по направлению к центру. 

Проблемы с движением общественного транспорта наблюдаются в районе бульвара Леси Украинки. Местами заторы наблюдаются на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.

Стоят автомобили и на Северном и Южном мостах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в сентябре 2018 года начнутся ремонтные работы моста Метро через Русановский пролив.


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