В Киеве начнут вводить систему электронного билета

Проехаться на муниципальном транспорте и оплатить услугу можно будет 4 способами:

- с помощью одноразового талончика с QR-кодом;

- пластиковой картой, которая работает по принципу карт на метро;

- банковской картой;

- картой киевлянина.

Столичные власти считают, что это позволит жителями города значительно ускорить процесс проезда и сэкономит немного денег. Новые билеты, как и прежде, можно будет приобрести а киосках "Союзпечати" и Т-киосках. Пластиковая карта электронного билета обойдется в 40-50 гривен, не считая стоимости поездок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области вновь выросла стоимость проезда.