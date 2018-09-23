04:00 23.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве начнут вводить систему электронного билета

В Киеве с 1 ноября в тестовом режиме будет запущена система электронного билета. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

В Киеве начнут вводить систему электронного билета

Проехаться на муниципальном транспорте и оплатить услугу можно будет 4 способами:

- с помощью одноразового талончика с QR-кодом;
- пластиковой картой, которая работает по принципу карт на метро;
- банковской картой;
- картой киевлянина.

Столичные власти считают, что это позволит жителями города значительно ускорить процесс проезда и сэкономит немного денег. Новые билеты, как и прежде, можно будет приобрести а киосках "Союзпечати" и Т-киосках. Пластиковая карта электронного билета обойдется в 40-50 гривен, не считая стоимости поездок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области вновь выросла стоимость проезда


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