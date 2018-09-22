19:00 22.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичных Осокорках произошла потасовка с участием правооранителей

Сегодня, 22 сентября, около парка в районе Осокорков полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ и силу для усмирения общественны активистов. Об этом передает "Громадське".

На столичных Осокорках произошла потасовка с участием правооранителей

В результате потасовки были задержаны 40 активистов и представителей парамилитарных организаций, которые на акции протеста против застройки грубо нарушали общественный порядок. Кроме самих демонстрантов, также пострадали и несколько правоохранителей, их с небольшими травмами и ушибами госпитализировали.

Сегодня днем около 60-70 человек спортивной внешности с щитами, резиновыми палками пришли, чтобы продемонстрировать свою негативную позицию в отношении проведения строительства в районе парковых озер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правоохранители Киева стали свидетелями конфликта вокруг строительства в Дарницком районе, задержав около 40 молодых людей с оружием


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