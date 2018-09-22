На Левом берегу столицы запланирован масштабный ремонт асфальтного покрытия

Так, планируется заменить более 500 м асфальтного покрытия, установить новые осветительные и сигнальные устройства, а также заменить часть автомобильных отбойников.

"С 07:00 до 19:00 22 сентября во связи с обустройством асфальтобетонного покрытия на местном проезде проспекта Бажана будет закрыто движение транспорта на участке от станции метро "Вырлица" до станции метро "Харьковская", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в скором времени коммунальные службы приступят к капитальному ремонту проспекта Степана Бандеры в Киеве. Как сообщается на официальном сайте столицы, стоимость таких работ оценивается в 629 млн гривен.