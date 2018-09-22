На дорогах Киевщины появится новый отряд патрульной полиции - ФОТО

В селе Чайки на Киевщина состоялся запуск батальона патрульной полиции. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.
Церемония принесения присяги проходила при участии первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова и начальника управления патрульной полиции в Киевской области Ильи Енакиево.
В новом батальоне будут нести 119 патрульных, полисмены будут заниматься патрулированием на автодорогах международного значения - М-06 и М-07.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.