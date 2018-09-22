На дорогах Киевщины появится новый отряд патрульной полиции - ФОТО

Церемония принесения присяги проходила при участии первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова и начальника управления патрульной полиции в Киевской области Ильи Енакиево.

В новом батальоне будут нести 119 патрульных, полисмены будут заниматься патрулированием на автодорогах международного значения - М-06 и М-07.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективов.