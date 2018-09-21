11:15 21.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный мотоциклист влетел в такси - ФОТО

В четверг, 20 сентября, на улице Натальи Ужвий произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве пьяный мотоциклист влетел в такси - ФОТО

По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos двигался в сторону центра, когда ему на встречу вылетел рулевой на мопеде, который, грубо нарушая ПДД, стал поворачивать через две сплошные, прямо под колеса автомобиля.

В результате аварии, водитель Lanos успел развернуть транспорт, избежав тяжелых последствий столкновения. Владелец двухколесного отделался синяками. Нарушителя усадили в полицейский "Приус", где он давал пояснения полицейским, мужчину доставили в отделение для выяснения дополнительных обстоятельств аварии.

Позже выяснилось, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.


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