В Киеве нетрезвый водитель без прав устроил аварию на мосту - ФОТО

В результате аварии пострадал человек. При этом, как выяснилось, у него при себе не было прав, поскольку их у него отобрали еще два года назад.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествия произошло на мосту на проспекте Победы, что пересекает проспект Палладина.

Иномарка на огромной скорости вылетела на встречную полосу. Машина двигалась со стороны Академгородка по закрытой части дороги. От удара машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где столкнулось с Toyota.

По словам прохожих, водителя Toyota госпитализировали. Насколько серьезно травмирован водитель пока неизвестно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 20 сентября, в Ивано-Франковской области служебный автомобиль начальника полиции Ивано-Франковской области сбил велосипедиста. Мужчина погиб на месте происшествия. Как сообщается на страничке областной полиции в Facebook, сам чиновник ехал в машине в качестве пассажира. Он ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.