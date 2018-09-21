07:59 21.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204066:Polishuk

В Киеве нетрезвый водитель без прав устроил аварию на мосту - ФОТО

В Киеве в ночь на пятницу, 21 сентября, пьяный водитель за рулем BMW устроил аварию.

В Киеве нетрезвый водитель без прав устроил аварию на мосту - ФОТО

В результате аварии пострадал человек. При этом, как выяснилось, у него при себе не было прав, поскольку их у него отобрали еще два года назад.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествия произошло на мосту на проспекте Победы, что пересекает проспект Палладина.

Иномарка на огромной скорости вылетела на встречную полосу. Машина двигалась со стороны Академгородка по закрытой части дороги. От удара машину занесло и она вылетела на встречную полосу, где столкнулось с Toyota.

По словам прохожих, водителя Toyota госпитализировали. Насколько серьезно травмирован водитель пока неизвестно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 20 сентября, в Ивано-Франковской области служебный автомобиль начальника полиции Ивано-Франковской области сбил велосипедиста. Мужчина погиб на месте происшествия. Как сообщается на страничке областной полиции в Facebook, сам чиновник ехал в машине в качестве пассажира. Он ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Венгрия не услышала претензии Украины, - Климкин В Днепропетровской области горел дом, погибли два человека В Африке затонул паром, погибли более 40 человек Столичное "Динамо" в ничию сыграло с "Астаной" в матче Лиги Европы
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив