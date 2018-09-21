Столичная власть планирует капитально отремонтировать проспект Степана Бандеры

На данный момент уже утвержден проект, согласно которому ремонт будет произведен на участке от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги. Как сообщила в пятницу, 21 сентября, пресс-служба Киевской городской государственной администрации,

в частности, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение.

При этом, по словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства стала коммунальная корпорация "Киевавтодор". Она обязана предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ, - пояснил столичный чиновник добавив, что общая сметная стоимость насчитывает 629 миллионов гривен и в этом году будут сделаны только проектные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в украинской столице идет подготовка к плановым ремонтным работам на Северном мосту, который ранее назывался Московским. Как сообщается на портале госзакупок Prozorro, ремонтные работы планируют закончить до 2020 года. Столичной власти придется выделить на реконструкцию столичного моста почти 300 миллионов гривен.