09:15 20.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в четверг из-за футбола ограничат работу трех станций метро

В Киеве в четверг, 20 сентября, на стадионе "Олимпийский" состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между командами киевского "Динамо" и казахстанской "Астаны".

В Киеве в четверг из-за футбола ограничат работу трех станций метро

В связи с чем сегодня вечером работа трех станция киевского метро буде ограничена. Как сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", начиная с семи часов и до восьми часов вечера будет изменен режим работы станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Согласно объявлению, станция "Олимпийская" не будет работать вообще, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - на выход.

Кроме того, отмечается, что после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный метрополитен сообщает об изменении графика работы на станции " Политехнический институт". Начиная с 24 сентября по 5 октября тут будут проводится ремонтные работы эскалатора.


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