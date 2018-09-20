В Киеве в четверг из-за футбола ограничат работу трех станций метро

В Киеве в четверг, 20 сентября, на стадионе "Олимпийский" состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между командами киевского "Динамо" и казахстанской "Астаны".
В связи с чем сегодня вечером работа трех станция киевского метро буде ограничена. Как сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", начиная с семи часов и до восьми часов вечера будет изменен режим работы станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
Согласно объявлению, станция "Олимпийская" не будет работать вообще, станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - на выход.
Кроме того, отмечается, что после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный метрополитен сообщает об изменении графика работы на станции " Политехнический институт". Начиная с 24 сентября по 5 октября тут будут проводится ремонтные работы эскалатора.