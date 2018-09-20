21:32 20.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на четырех улицах отключили воду

В Киеве в четверг, 20 сентября отключена подача воды в дома на четырех улицах.

В Киеве на четырех улицах отключили воду

Соответствующее решение принято в связи с аварией на сети водоснабжения водопровода. Как сообщает аварийная служба "Киевводоканала", по состоянию на пять часов вечера

аварийные бригады все еще работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

В целом поставки воды отключены к 27 домам столицы. По данным ведомства сейчас без воды люди временно остались по адресам:

Стратегическое шоссе 54;

улица Саперно-Слободская 104;

улица Новополевая 97А, 97Б, 99Б, 103/2;

улица Танкистов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24.

В пресс-службе ведомства также заверили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 19 сентября, на 11 улицах пропала вода. Местные власти отключили подачу из-за аварии. Как сообщила журналистам аварийная служба "Киевводоканала", сейчас аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.


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