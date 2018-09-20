15:29 20.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве активисты требуют уволить союзников Януковича - ФОТО

Сегодня 20 сентября в Киеве прошла очередная акция протеста. Протестующие требуют уволить всех чиновников, которые работали во время президентствования беглого Виктора Януковича.

В Киеве активисты требуют уволить союзников Януковича - ФОТО

Как сообщают украинские СМИ, чиновники Максим Луцкий, Михаил Кулиняк и Сергей Иванов работали в Министерстве культуры и образования, когда у власти был экс-президент. Кроме того, выше перечисленых чиновников обвиняют в коррупции и русской пропаганде.

Так, у активистов единое желание, уволить бывших чиновников региональной партии и наводить порядок в Министерстве образования.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ",  по сведениям Миссии Международного комитета Красного Креста, четыре человека получили многочисленные травмы в результате потасовк под зданием Верховной Рады. Среди пострадавих - двое сотрудников правоохранительных органов и такое же количество митингующих.


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