В Киеве активисты требуют уволить союзников Януковича - ФОТО

Как сообщают украинские СМИ, чиновники Максим Луцкий, Михаил Кулиняк и Сергей Иванов работали в Министерстве культуры и образования, когда у власти был экс-президент. Кроме того, выше перечисленых чиновников обвиняют в коррупции и русской пропаганде.

Так, у активистов единое желание, уволить бывших чиновников региональной партии и наводить порядок в Министерстве образования.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", по сведениям Миссии Международного комитета Красного Креста, четыре человека получили многочисленные травмы в результате потасовк под зданием Верховной Рады. Среди пострадавих - двое сотрудников правоохранительных органов и такое же количество митингующих.