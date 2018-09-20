В Киева автомобиль сбил полицейского на мотоцикле - ФОТО

Об этом передает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль Citroen сбил сотрудника полиции на мотоцикле. Легковушка выезжала со второстепенной дороги, в то время, как полицейский ехал по главной. Водитель Citroen утверждает, что перед выездом на главную смотрел вправо и не заметил, как перед ним выехал полицейский.

В настоящее время, как себя чувствует сотрудник правоохранительных органов неизвестно.

Вместе с тем водитель рассказал, что на момент ДТП рядом находились и другие мото-копы вместе со съемочной группой. Предварительно, снимали какой-то сюжет.

Сейчас на месте аварии работают патрульные.

"Виновника ДТП установит следствие", - отметили в полиции.