19:16 20.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204041:labazovych

В Киева автомобиль сбил полицейского на мотоцикле - ФОТО

Сегодня, 20 сентября, на столичном бульваре Леси Украинки, 4 произошло дорожно-транспортное происшествие с участвием автомобиля Citroen и сотрудником полиции. В результате аварии правоохранитель получил травмы, при этом о здоровье водителя Citroen ничего не сообщается.

В Киева автомобиль сбил полицейского на мотоцикле - ФОТО

Об этом передает "Информатор".

По предварительной информации,  автомобиль Citroen сбил сотрудника полиции на мотоцикле. Легковушка выезжала со второстепенной дороги, в то время, как полицейский ехал по главной. Водитель Citroen утверждает, что перед выездом на главную смотрел вправо и не заметил, как перед ним выехал полицейский.

В настоящее время, как себя чувствует сотрудник правоохранительных органов неизвестно.

Вместе с тем водитель рассказал, что на момент ДТП рядом находились и другие мото-копы вместе со съемочной группой. Предварительно, снимали какой-то сюжет.

Сейчас на месте аварии работают патрульные. 

"Виновника ДТП установит следствие", -  отметили в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. От удара в авто сработали подушки безопасности. 


Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно, во сколько обойдется ремонт проспекта Бандеры в Киеве В Мариуполе школьница совершила самоубийство В Киеве активисты требуют уволить союзников Януковича - ФОТО Мэр Киева озвучил причину задержки подачи горячей воды в городе
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив