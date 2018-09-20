В Киева автомобиль сбил полицейского на мотоцикле - ФОТО

Сегодня, 20 сентября, на столичном бульваре Леси Украинки, 4 произошло дорожно-транспортное происшествие с участвием автомобиля Citroen и сотрудником полиции. В результате аварии правоохранитель получил травмы, при этом о здоровье водителя Citroen ничего не сообщается.
Об этом передает "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль Citroen сбил сотрудника полиции на мотоцикле. Легковушка выезжала со второстепенной дороги, в то время, как полицейский ехал по главной. Водитель Citroen утверждает, что перед выездом на главную смотрел вправо и не заметил, как перед ним выехал полицейский.
В настоящее время, как себя чувствует сотрудник правоохранительных органов неизвестно.
Вместе с тем водитель рассказал, что на момент ДТП рядом находились и другие мото-копы вместе со съемочной группой. Предварительно, снимали какой-то сюжет.
Сейчас на месте аварии работают патрульные.
"Виновника ДТП установит следствие", - отметили в полиции.
Напомним, как сообщал ранее