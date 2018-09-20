10:59 20.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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У здания Рады активисты требуют упрощение процедуры получения гражданства

Сегодня 20 сентября у здания Верховной Рады собрались активисты с требованием всячески поддерживать ветеранов антитеррористической операции, а именно иностранных граждан.

У здания Рады активисты требуют упрощение процедуры получения гражданства

Как сообщают украинские СМИ, у главного корпуса парламента собралось около полутысячи человек.  Кроме того, в руках у протестующих флаги с символикой Нацкорпуса.

Протестующие требует от парламента принять законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО - иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

Территорию Рады охраняет около 100 правоохранителей. Столкновений между ними и митингующими не наблюдается.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", активисты собрались под зданием Генеральной прокуратуры Украины и устроили потасовки с правоохранителями и журналистами. В результате чего, в полиции уже открыли два уголовных производства.


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