У здания Рады активисты требуют упрощение процедуры получения гражданства

Как сообщают украинские СМИ, у главного корпуса парламента собралось около полутысячи человек. Кроме того, в руках у протестующих флаги с символикой Нацкорпуса.

Протестующие требует от парламента принять законопроект №3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воинов АТО - иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов войны иностранным государствам (в частности России) и миграционную амнистию.

Территорию Рады охраняет около 100 правоохранителей. Столкновений между ними и митингующими не наблюдается.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", активисты собрались под зданием Генеральной прокуратуры Украины и устроили потасовки с правоохранителями и журналистами. В результате чего, в полиции уже открыли два уголовных производства.