Стало известно, во сколько обойдется ремонт проспекта Бандеры в Киеве

Кроме того, КГГА утвердило соответствующий проект, который предусматривает капитальный ремонт от Северного моста до улицы Елены Телиги. Предполагается, что будет отремонтировано полностью все: фонари, дородное покрытие, тротуары.

Известно, что ремонтные работы займу около полтора года, а движение по этой магистральной рассчитано со скоростью 100 километров в час. По итогам ремонта, гарантийный строк эксплуатации рассчитан на десять лет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице идет подготовка к плановым ремонтным работам на Северном мосту, который ранее назывался Московским. Ремонтные работы планируют закончить до 2020 года. Столичной власти придется выделить на реконструкцию столичного моста почти 300 миллионов гривен.