В Киеве столкнулись две иномарки, пострадал один из водителей - ФОТО

После удара внедорожник перевернулся. В результате аварии пострадал водитель опрокинувшейся машины.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Антоновича около десяти часов утра. Удар будет очень сильным и один из внедорожников упал на сторону водителя.

После этого прохожие подбежали к перевернутой машине и поставили ее на колеса. Затем начали открывать двери со стороны водителя, которые были заблокированы из-за столкновения.

На место происшествия приехали сотрудники патрульной полиции и скорая медицинская помощь. Сейчас водитель перевернутого внедорожника достали из авто и его забрала "скорая помощь".

Также пострадали еще три припаркованных рядом автомобиля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на столичном шоссе водитель автомобиля Volkswagen вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, водитель авто, находясь в неадекватном состоянии, не справившись с управлением транспорта.