В Киеве из-за аварии отключили воду на 11 улицах

В Киеве в среду, 19 сентября, на 11 улицах пропала вода.
Местные власти отключили подачу из-за аварии. Как сообщила журналистам аварийная служба "Киевводоканала", сейчас аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.
В целом воды нет в 124 домах. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
улица Дорогожицкая 12А,
улицаАнри Барбюса 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 13, 13Б, 11/2;
улица Ивана Федорова 1, 3, 9;
улица Шелковичная 44, 48;
улица Кропивницкого 12, 14, 16, 18;
улица Эспланадная 8/10;
улица Урловская 11А;
проспект Голосеевский 17А;
улица Игоря Турчина 2А;
улица Новоукраинская 5;
улица Николая Закревского 33;
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 сентября в Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили поставку воды в дома на трех улицах столицы.