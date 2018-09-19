В Киеве из-за аварии отключили воду на 11 улицах

Местные власти отключили подачу из-за аварии. Как сообщила журналистам аварийная служба "Киевводоканала", сейчас аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В целом воды нет в 124 домах. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

улица Дорогожицкая 12А,

улицаАнри Барбюса 5, 5А, 5Б, 5В, 9, 13, 13Б, 11/2;

улица Ивана Федорова 1, 3, 9;

улица Шелковичная 44, 48;

улица Кропивницкого 12, 14, 16, 18;

улица Эспланадная 8/10;

улица Урловская 11А;

проспект Голосеевский 17А;

улица Игоря Турчина 2А;

улица Новоукраинская 5;

улица Николая Закревского 33;

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 сентября в Киеве в связи с аварией на водопроводе отключили поставку воды в дома на трех улицах столицы.