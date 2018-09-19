14:08 19.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть профинансирует видеонаблюдение в метро

Исполняющий орган КГГА "Информатика" объявил тендер на закупку камер видеонаблюдения для столичного метрополитена. Об этом сообщается на сайте киевской администрации.

Столичная власть профинансирует видеонаблюдение в метро

Так, для лучшего комплексного видеонаблюдения в метрополитене необходимо около трех миллионов гривен. Предполагается, что камеры будут установлены на входах и выходах станций.

Известно, что такие камеры будут включать в себя 195 видеокамер. Также в заказ входят 77 шкафов коммутационных наружных установок, автоматов защиты сети, модулей SFP-1SM-1310nm-3SC, модулей SFP-1SM-1550nm-3SC, оптических боксов Crosver FOB-05-24.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", столичный метрополитен сообщает об изменении графика работы на станции "Политехнический институт". Начиная с 24 сентября по 5 октября тут будут проводится ремонтные работы эскалатора.


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