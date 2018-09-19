12:35 19.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько потратят на ремонт Северного моста

В украинской столице идет подготовка к плановым ремонтным работам на Северном мосту, который ранее назывался Московским.

Стало известно, сколько потратят на ремонт Северного моста

Как сообщается на портале госзакупок Prozorro, ремонтные работы планируют закончить до 2020 года. Столичной власти придется выделить на реконструкцию столичного моста почти 300 миллионов гривен.

Отметим, что ремонт будет проходить практически по всем параметрам. Заменять или реконструировать будут: перила, ограждение, прохожую часть, трубопроводы и линии электропередач.

Добавим, что мост был построен в 1979 году и с того момента соединяет правый берег с Воскресенкой, Радужным массивом и Троещиной.  

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", столичная власть начала капитальный ремонт моста "Метро". Уже на эти выходные было запланировано, что дорожные службы начнут ремонтные работы.


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