Полиция рассказала подробности аварии в столице - ФОТО

На улице Антоновича столкнулись сразу пять машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одной из машин.

Как сообщает столичная полиция, ссылаясь на данные очевидцев, водитель Volkswagen ехал на большой скорости не пристегнутый ремнем безопасности. Он врезался с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Врачи утверждают, что он находится в критическом состоянии без сознания, поскольку основной удар пришелся на сторону водителя. Сейчас он находится в реанимации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду утром, 19 сентября, произошло столкновение двух иномарок. После удара внедорожник перевернулся. В результате аварии пострадал водитель опрокинувшейся машины.