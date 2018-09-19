13:59 19.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203960:Polishuk

Полиция рассказала подробности аварии в столице - ФОТО

В Киеве в среду, 19 сентября, произошла масштабная авария.

Полиция рассказала подробности аварии в столице - ФОТО

На улице Антоновича столкнулись сразу пять машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель одной из машин.

Как сообщает столичная полиция, ссылаясь на данные очевидцев, водитель Volkswagen ехал на большой скорости не пристегнутый ремнем безопасности. Он врезался с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Врачи утверждают, что он находится в критическом состоянии без сознания, поскольку основной удар пришелся на сторону водителя. Сейчас он находится в реанимации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду утром, 19 сентября, произошло столкновение двух иномарок. После удара внедорожник перевернулся. В результате аварии пострадал водитель опрокинувшейся машины.


Поделиться
Читайте также:
 
Министр Великобритании приехал с визитом на Донбасс ФГИ надеется получить от малой приватизации два миллиарда гривен В ПАСЕ готовит поправки для отмены санкций против России Milan Fashion Week: когда модницы представят коллекцию весна-лето 2019?
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив