05:00 19.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из Киева в сторону Броваров в среду будет ограничено движение транспорта

В Киеве в среду, 19 сентября, движение транспорта по Броварскому проспекту будет частично ограничено.

Из Киева в сторону Броваров в среду будет ограничено движение транспорта

Местные власти тут будет проводить ремонтные работы. Как сообщает "Киевавтодор" на своей страничке в Facebook, ремонт будет производится асфальтобетонного покрытия на участке от остановки "Быковня 2" до границы с городом Бровары.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве власти планируют на три дня перекрыть движение транспорта в центре города. Тут на улице Крещатик состоится Всеукраинский праздник благодарения.

Как сказано на официальной портале столицы, движение для всех видом транспорта будет остановлено с девяти часов вечера 21 сентября до шести часов утра 24 сентября. Так, во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движения всех видов транспорта по улице Крещатик от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни.


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