До конца следующего месяца ограничат движение по Северному мосту

Как известно, такие меры запланированы в связи с ремонтными работами на тротуаре. Ограничения начнут действовать с пяти утра 20 сентября и до 28. Автомобилисты должны быть готовы, что движение будет только по одной полосе. Поэтому нужно планировать свое время, так как ожидаются большие пробки особенно в пик.

Добавим, что сейчас власть города проводит различные тендеры и рекмонты.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", движение транспорта по Броварскому проспекту будет частично ограничено. Местные власти тут будет проводить ремонтные работы. Как сообщает "Киевавтодор" на своей страничке в Facebook, ремонт будет производится асфальтобетонного покрытия на участке от остановки "Быковня 2" до границы с городом Бровары.