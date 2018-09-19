15:29 19.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203968:nastya

До конца следующего месяца ограничат движение по Северному мосту

В Киеве на Северном мосту до 28 октября будет действовать запрет на движение транспорта в направлении Трощены. Соответствующие сведения передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

До конца следующего месяца ограничат движение по Северному мосту

Как известно, такие меры запланированы в связи с ремонтными работами на тротуаре. Ограничения начнут действовать с пяти утра 20 сентября и до 28. Автомобилисты должны быть готовы, что движение будет только по одной полосе. Поэтому нужно планировать свое время, так как ожидаются большие пробки особенно в пик.

Добавим, что сейчас власть города проводит различные тендеры и рекмонты.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", движение транспорта по Броварскому проспекту будет частично ограничено. Местные власти тут будет проводить ремонтные работы. Как сообщает "Киевавтодор" на своей страничке в Facebook, ремонт будет производится асфальтобетонного покрытия на участке от остановки "Быковня 2" до границы с городом Бровары.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы по новому смогут посещать Грузию Перспективы агрострахования в Украине - ВИДЕО Российские единоборцы охотно сделали бы карьеру в США. Президент США считает смехотворной торговлю газом Германии с Россией
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив