В столице гонки с полицией закончились пожаром - ФОТО

Отмечается, что водитель автомобиля Mercedes S-Class убегал от правоохранителей, после чего не справился с управлением вылетев с дороги. Автомобиль не выдержал такого напряжения и загорелся.

Стоит отметить, что все началось с того, что водитель проигнорировал просьбу правоохранителей – остановится. На большой скорости несколько экипажей полиции пытались догнать мужчина по Воздухофлотском проспекте. После того, как авто слетело через бордюр, мужчина успел выбежать и забрать личные вещи с транспортного средства.

Полицейским удалось поймать хулигана, сейчас проходит следствие по этому делу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Казахстане задержали украинского журналиста, главного редактора сайта "Без брехни" Александра Гороховского. Он был задержан во время проведения тренинга по фактчекингу (проверка достоверности информации).