В Киеве за сжигание листьев будут выписывать немалые штрафы

По информации ведомства, за такие нарушения будут выписаны административные штрафы.

Отметим, что во время сгорания листьев з дымом в воздух попадают пестициды и радионуклиды. Кроме того, вместе с листьями поджигают и пластик, который очень вреден для людей.

Таким образом, за такие нарушения предусмотрено взыскание в виде 20 или 80 необлагаемых доходов граждан. Это примерно 1360 гривен.

Поэтому, власти города с убедительной просьбой просят жителей столицы с пониманием отнестись к данным нормам.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на ходу загорелся троллейбус. По предварительной информации, во время движения транспорта в сторону Севастопольской площади, салон троллейбуса загорелся и в считанные минуты полностью заполнился дымом.