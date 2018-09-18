18:21 18.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве стальная арматура убила человека – ФОТО

В украинской столице снова произошел несчастный случай со смертельным исходом. На этот раз, строитель в Святошинском районе города по неосторожности уронил арматуру, сам того не подозревая, как убил не в чем невинную женщину.

В Киеве стальная арматура убила человека – ФОТО

О фатальном событии рассказали в сообществе dtp.kiev.ua. на своей страничке в социальной сети Facebook.

Очевидцы трагического происшествия подчеркнули, что на улице Клавдиевской неожиданно для всех упал металлический фрагмент балкона. К огромному сожалению, погибла женщина, которая работала продавщицей неподалеку от своего дома.

Прибыл на место инцидента, они лишь констатировали смерть человека. Со слов сотрудников правоохранительных органов, женщина умерла до приезда кареты скорой помощи.

"Строитель случайно уронил арматуру с высоты 21 этажа. В тот момент женщина вышла подышать свежим воздухом", - подчеркнули правоохранители.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на ул. Игоря Турчина голый мужчина вывалился из окна своей возлюбленной. По предварительной информации, пострадавший мужчина утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он явно "не на свои года", а намного старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.


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