Возле ст. метро "Шулявская" образовалась огромная яма - ФОТО

На главной странице Facebook ведомство опубликовало предупреждающее уведомление: "Из-за повреждения железобетонного коллектора Д-500 на углу улиц Вадима Гетьмана и Выборгской, которое произошло из-за газовой коррозии, из-под асфальтового покрытия подвинулся грунт".

В результате обвала образовалась яма глубиной в 4 метра.

Сейчас на данном участке дороги временно ограничено движение транспорта во второй полосе от Индустриального к Шулявскому путепроводу, в сторону ул. Телиги и ул. Выборгской.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около станции метро " Шулявская" коммунальщики провели работы снесли незаконно размещенные МАФы.