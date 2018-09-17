18:37 17.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле ст. метро "Шулявская" образовалась огромная яма - ФОТО

В Киеве на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Выборгской провалилось асфальтное покрытие. Об этом передает пресс-служба ЗАО АК "Киевводоканал".

Возле ст. метро

На главной странице Facebook ведомство опубликовало предупреждающее уведомление: "Из-за повреждения железобетонного коллектора Д-500 на углу улиц Вадима Гетьмана и Выборгской, которое произошло из-за газовой коррозии, из-под асфальтового покрытия подвинулся грунт".

В результате обвала образовалась яма глубиной в 4 метра.

Сейчас на данном участке дороги временно ограничено движение транспорта во второй полосе от Индустриального к Шулявскому путепроводу, в сторону ул. Телиги и ул. Выборгской.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около станции метро " Шулявская" коммунальщики провели работы снесли незаконно размещенные МАФы.


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