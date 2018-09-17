11:18 17.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы обрушилось историческое здание – ФОТО, ВИДЕО

На Крещатике обрушился балкон исторического здания. На пешеходный тротуар с восьмого этажа упали крупные обломки фасада. Об этом сообщает Информатор.

В центре столицы обрушилось историческое здание – ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что дом, с которого обрушились обломки построили еще в 1950 году. Кроме того, некоторые балконы здания находятся в аварийном состоянии. Элементы одного из них обвалились буквально на голову прохожим.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте инцидента, патрульные огородили опасную часть тротуара с помощью оградительной ленты. В данное время о происшествии сообщено в коммунальные службы. Ожидается, что они будут применять меры по этому поводу.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в индийском городе Калькутт обрушился мост. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.


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