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В Киеве на этой неделе на четырех улицах отключат воду

В Киеве на этой неделе на четырех улицах будет отключены вода.

В Киеве на этой неделе на четырех улицах отключат воду

Местные коммунальные службы планируют провести тут ремонт сетей водоснабжения. Как сообщает в понедельник, 17 сентября, пресс-служба "Киевводоканала", плановые ремонтные работы будут проходить в четверг.

В связи с чем начианя с восьми часов утра и до девяти часов вечера по следующим адресам:

улица семьи Сосниных, 12,14, 14-А,16,18/1;

улица Кучера,2, 2-А;

улица Полевая, 67, 71;

улица Яблонской,1-А будет отсутствовать вода.

"Киевводоканал" напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 16 сентября, на мосту Патона образовался мощный водопад. Тут прорвало трубу.

Как сообщает очевидцы в социальной сети Facebook, вода лилась просто неиссякаемым источником. Сначала вода не сильно стекала с моста в Днепр. Но потом поток усилился. Вместе с тем спустя некоторое время мощный "водопад" прекратился, - рассказали очевидцы.


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