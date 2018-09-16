20:59 16.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на мосту Патона образовался водопад - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 16 сентября, на мосту Патона образовался мощный водопад.

В Киеве на мосту Патона образовался водопад - ФОТО

Тут прорвало трубу. Как сообщает очевидцы в социальной сети Facebook, вода лилась просто неиссякаемым источником.

Сначала вода не сильно стекала с моста в Днепр. Но потом поток усилился.

Вместе с тем спустя некоторое время мощный "водопад" прекратился, - рассказали очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на сайте Киеврады появилась петиция, в которой жители столицы просят привести в порядок акваторию реки Днепр.

Киевляне отмечают, что вся поверхность воды покрыта густыми зарослями водорослей сине-зеленого оттенка. Как отмечается, растительность уже образовала целые острова у Северного моста и у моста Патона. Из-за этого, появляются проблемы с навигацией, так как катера, яхты или баржи не могут нормально проплывать.


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