В Киеве горела новостройка - ФОТО

Вместе с тем, поскольку дом еще не заселен, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, пожар произошел в Шевченковском районе на крыше пятиэтажной новостройки по улице Ясногорская.

Уже на месте спасатели установили, что огонь распространился на площади около 800 квадратных метров.

К тушению привлечены 53 человека личного состава и 15 единиц техники ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на ходу загорелся троллейбус. Инцидент произошел около 21:50 на Индустриальном путепроводе в Соломенском районе столицы. По предварительной информации, во время движения транспорта в сторону Севастопольской площади, салон троллейбуса загорелся и в считанные минуты полностью заполнился дымом.