11:15 16.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В аэропорту "Киев" обслужили двухмиллионного клиента

В пятницу, 14 сентября, аэропорт "Киев" им И. Сикорского зафиксировал своего двухмилионного пассажира. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

В аэропорту

Имя человека в уведомлении пресс-службы аэропорта не указано, однако ему, по заверению руководства, сделали небольшой подарок от воздушного ведомства. 

С начала 2018 года аэропорт обслужил уже два миллиона пассажиров, что говорит об увеличении показателей пассажиропотока на 60 процентов по сравнению с прошлогодними числами.

До конца этого года аэропорт планирует обслужить 3 миллионов пассажиров - как иностранных, так и отечественных граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ",перед зданием Международного аэропорта "Киев" скоро завершатся работы по строительству памятника-символа столицы.


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