В аэропорту "Киев" обслужили двухмиллионного клиента

В пятницу, 14 сентября, аэропорт "Киев" им И. Сикорского зафиксировал своего двухмилионного пассажира. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.
Имя человека в уведомлении пресс-службы аэропорта не указано, однако ему, по заверению руководства, сделали небольшой подарок от воздушного ведомства.
С начала 2018 года аэропорт обслужил уже два миллиона пассажиров, что говорит об увеличении показателей пассажиропотока на 60 процентов по сравнению с прошлогодними числами.
До конца этого года аэропорт планирует обслужить 3 миллионов пассажиров - как иностранных, так и отечественных граждан.
Как сообщалось в "УРА-Информ",перед зданием Международного аэропорта "Киев" скоро завершатся работы по строительству памятника-символа столицы.