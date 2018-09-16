В аэропорту "Киев" обслужили двухмиллионного клиента

Имя человека в уведомлении пресс-службы аэропорта не указано, однако ему, по заверению руководства, сделали небольшой подарок от воздушного ведомства.

С начала 2018 года аэропорт обслужил уже два миллиона пассажиров, что говорит об увеличении показателей пассажиропотока на 60 процентов по сравнению с прошлогодними числами.

До конца этого года аэропорт планирует обслужить 3 миллионов пассажиров - как иностранных, так и отечественных граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ",перед зданием Международного аэропорта "Киев" скоро завершатся работы по строительству памятника-символа столицы.