На Трухановом острове будут штрафовать "наглых" автомобилистов

За первые 5 дней работы новой схемы фиксации скоростного режима на Трухановом острове было зарегистрировано 248 превышений скорости.

В первую неделю 16 машин получили запрет и не смогут заехать на территорию объекта ближайшие 3 месяца.

КГГА напоминает, что водителям, которым разрешен въезд на остров, в случае трехкратного превышения разрешенной скорости исключаются из базы доступа сначала на 3 месяца. Система работает автоматически, а потому никаких "откатов" или "договорняков" на месте быть не может по факту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине поменялись некоторые правила ПДД. Отныне водитель которого остановила полиция, должен передать документы в руки полицейского. Новые изменения в ПДД приняли депутаты профильной комиссии ВР.