12:52 16.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Трухановом острове будут штрафовать "наглых" автомобилистов

На Трухановом острове появилась новая система видеофиксации автонарушителей. Об этом сообщил на своей странице Facebook советник городского головы Киева по вопросам благоустройства.

На Трухановом острове будут штрафовать

За первые 5 дней работы новой схемы фиксации скоростного режима на Трухановом острове было зарегистрировано 248 превышений скорости. 

В первую неделю 16 машин получили запрет и не смогут заехать на территорию объекта ближайшие 3 месяца.

КГГА напоминает, что водителям, которым разрешен въезд на остров, в случае трехкратного превышения разрешенной скорости исключаются из базы доступа сначала на 3 месяца. Система работает автоматически, а потому никаких "откатов" или "договорняков" на месте быть не может по факту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине поменялись некоторые правила ПДД. Отныне водитель которого остановила полиция, должен передать документы в руки полицейского. Новые изменения в ПДД приняли депутаты профильной комиссии ВР. 


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