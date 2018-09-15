В Киеве изменен график движения нескольких троллейбусных маршрутов

Так, с 16 сентября 2018 года вносяться изменения в работу троллейбусов маршрутов №№5,7,8,17,93Н, 94н в связи с выполнением ремонта проезжей части бульвара Тараса Шевченко.

На этот период организовано движение:

- троллейбусов маршрута № 5 от ул. ул. Белицкой до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусов маршрутов №№ 7, 8, 17, соответственно от ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко (до пер. Аллы Горской)

- троллейбусов маршрутов №№93Н, 94н соответственно от ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса до железнодорожного вокзала "Южный".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на мосту "Метро" начался капитальный ремонт.