День рождения со смертельными последствиями: пьяный именинник не справился с управлением и попал в ДТП - ФОТО

Сегодня ночью в Киеве на проспекте победы у метро "Политехнический университет" водитель автомобиля Mitsubishi вылетел на обочину. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на огромной скорости врезался в отбойник вылетел на тротуар, перевернувшись на крышу, попутно зацепив рядом стоящую "Сузуки".
С множественным травмами водитель автомобиля Mitsubishi госпитализировали. Пострадавший "водила" признался, что у него сегодня был день рождения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ирпене на улице Университетской произошла смертельная авария, виновником которой стал водитель американской иномарки. В итоге, водитель за рулем внедорожника не успел вовремя затормозить и сбил молодого парня.