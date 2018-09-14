В Киеве зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила

Симптомы заболевания появились у мужчины, который вернулся с отдыха на Кипре. Мужчину госпитализировали 3 сентября в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы города Киева.

Как сообщил в четверг, 13 сентября, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, анализ сыворотки крови направили в вирусологической референс-лаборатории, в результате которого были выявлены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила, исследования продолжаются.

Вместе с тем, анализ не выявил риска для здоровья украинцев. Специалисты системы общественного здравоохранения продолжат эпидемиологическое наблюдение за ситуацией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минздраве 13 сентября 2018 года, вакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады. Если у ребенка есть противопоказания к прививке, она должна получить соответствующую справку у врача, когда проходит обязательный профилактический осмотр.